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Россияне КАБами ударили по мосту и жилым домам в Херсоне, - ОВА

Украина, Суббота 02 августа 2025 20:01
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Россияне КАБами ударили по мосту и жилым домам в Херсоне, - ОВА Иллюстративное фото: Херсон постоянно находится под атаками россиян (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Ульяна Безпалько

Российские оккупанты вечером 2 августа атаковали Херсон двумя управляемыми авиабомбами. В результате атаки поврежден мост к одному из микрорайонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина.

"Около шести вечера российская армия атаковала из авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. В результате атак поврежден автомобильный мост, ведущий в микрорайон Корабел. Кроме этого, изуродованы три частных дома и многоэтажка", - сказано в сообщении.

Пока нет информации о пострадавших. Отмечается, что детали будут обнародованы позже.

Обновлено на 20:15

Как сообщил РБК-Украина заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников, в целом россияне ударили, вероятно, двумя ФАБами - один прилетел в мост, другой в дома. По состоянию на данный момент пострадавших нет.

О состоянии моста на микрорайон Корабел, по его словам, будет известно после того, как место попадания осмотрят эксперты.

В то же время руководитель Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько призывает людей временно воздержаться от поездок в этом направлении - до отдельного сообщения.

Напомним, что россияне утром 2 августа также обстреливали Херсон. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.

До этого в пригороде Херсона вражеский террор-дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.

Кроме того, российские войска днем 25 июля ударили террор-дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.

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