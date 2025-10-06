Росіяни КАБами б'ють по Запоріжжю: у місті атаковано підприємство

За даними Повітряних сил, близько 10 ранку росіяни запустили КАБи у напрямку Запоріжжя. У регіоні вже було оголошено тривогу через загрозу, а місцевих просили пройти в укриття.

Майже відразу Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області. Через декілька хвилин, о 20:18 він попередив про повторні вибухи у регіоні.

Водночас, Повітряні сили написали, що ворог повторно здійснив пуски керованих авіаційних бомб на Запоріжжя. За даними Федорова, ворог вдарив по Запоріжжю - вибухи пролунали в декількох районах.

Оновлено о 11:15

За попередніми даними, під час російської атаки по Запоріжжю одна людина постраждала.

"Жінка щойно звернулася за допомогою медиків", - повідомив Федоров.



Оновлено о 10:45

Федоров повідомив, що росіяни атакували територію одного з підприємств Запоріжжя.

"Наразі без постраждалих. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", - написав він.

Обстріл Запоріжжя

У ніч на 5 жовтня російські війська знову здійснили комбіновану атаку по Запоріжжю, застосувавши дрони та авіабомби. По місту було завдано щонайменше десять ударів.

Унаслідок обстрілу загорілися будівлі, пошкоджено житлові будинки, а також тимчасово зникли вода й електропостачання. За даними голови ОВА, вранці зафіксовано руйнування восьми багатоповерхівок, восьми приватних будинків і кількох нежитлових споруд, один із житлових будинків знищено частково.