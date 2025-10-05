Не менше 10 прильотів, кількість поранених зростає: наслідки удару по Запоріжжю на ранок

В ніч на 5 жовтня росіяни вчергове атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Сьогодні вночі ворог вчергове атакував Запоріжжя: щонайменше десять прильотів по місту. Одна людина загинула. Дев’ятеро - поранені", - йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що через ворожу атаку руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки і згоріли авто. Окрім того, у будинках вибиті вікна, понівечені подвіржя та фіксуються перебої зі світлом та водопостачанням.

"Але вже з перших хвилин після атаки на місцях працюють наші рятувальники, комунальники, медики, енергетики, поліція. Кожен виконує свою роботу. Без паніки, чітко, професійно", - написав глава ОВА.