Не менше 10 прильотів, кількість поранених зростає: наслідки удару по Запоріжжю на ранок
В ніч на 5 жовтня росіяни вчергове атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих знову зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Сьогодні вночі ворог вчергове атакував Запоріжжя: щонайменше десять прильотів по місту. Одна людина загинула. Дев’ятеро - поранені", - йдеться у повідомленні.
Федоров уточнив, що через ворожу атаку руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки і згоріли авто. Окрім того, у будинках вибиті вікна, понівечені подвіржя та фіксуються перебої зі світлом та водопостачанням.
"Але вже з перших хвилин після атаки на місцях працюють наші рятувальники, комунальники, медики, енергетики, поліція. Кожен виконує свою роботу. Без паніки, чітко, професійно", - написав глава ОВА.
Обстріл Запоріжжя
Нагадаємо, в ніч на 28 вересня росіяни атакували Запоріжжя з РСЗВ і крилатими ракетами типу «Калібр». В результаті обстрілу було зруйновано приватний будинок, а також пошкоджено АЗС.
Ближче до ранку ворог завдав ударів ракетами, в результаті чого загорівся багатоповерховий будинок. Рятувальникам вдалося загасити пожежу тільки вдень.
В результаті ворожого обстрілу за допомогою до медиків звернулися 42 людини.