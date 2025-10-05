ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Не менше 10 прильотів, кількість поранених зростає: наслідки удару по Запоріжжю на ранок

Неділя 05 жовтня 2025 07:05
UA EN RU
Не менше 10 прильотів, кількість поранених зростає: наслідки удару по Запоріжжю на ранок Фото: пошкоджений будинок у Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 5 жовтня росіяни вчергове атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу кількість постраждалих знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Сьогодні вночі ворог вчергове атакував Запоріжжя: щонайменше десять прильотів по місту. Одна людина загинула. Дев’ятеро - поранені", - йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що через ворожу атаку руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки і згоріли авто. Окрім того, у будинках вибиті вікна, понівечені подвіржя та фіксуються перебої зі світлом та водопостачанням.

"Але вже з перших хвилин після атаки на місцях працюють наші рятувальники, комунальники, медики, енергетики, поліція. Кожен виконує свою роботу. Без паніки, чітко, професійно", - написав глава ОВА.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, в ніч на 28 вересня росіяни атакували Запоріжжя з РСЗВ і крилатими ракетами типу «Калібр». В результаті обстрілу було зруйновано приватний будинок, а також пошкоджено АЗС.

Ближче до ранку ворог завдав ударів ракетами, в результаті чого загорівся багатоповерховий будинок. Рятувальникам вдалося загасити пожежу тільки вдень.

В результаті ворожого обстрілу за допомогою до медиків звернулися 42 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні
Новини
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим