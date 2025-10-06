RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне КАБами бьют по Запорожью: в городе атаковано предприятие

Иллюстративное фото: россияне КАБами ударили по Запорожью (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

Российская армия в понедельник, 6 октября, массированно ударила управляемыми авиационными бомбами по Запорожью и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова и Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, около 10 утра россияне запустили КАБы в направлении Запорожья. В регионе уже была объявлена тревога из-за угрозы, а местных просили пройти в укрытие.

Почти сразу Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области. Через несколько минут, в 20:18 он предупредил о повторных взрывах в регионе.

В то же время, Воздушные силы написали, что враг повторно осуществил пуски управляемых авиационных бомб на Запорожье. По данным Федорова, враг ударил по Запорожью - взрывы прогремели в нескольких районах.

Обновлено в 11:15

По предварительным данным, во время российской атаки по Запорожью один человек пострадал.

"Женщина только что обратилась за помощью медиков", - сообщил Федоров.

Обновлено в 10:45

Федоров сообщил, что россияне атаковали территорию одного из предприятий Запорожья.

"Пока без пострадавших. Информация о последствиях атаки уточняется", - написал он.

Обстрел Запорожья

В ночь на 5 октября российские войска снова совершили комбинированную атаку по Запорожью, применив дроны и авиабомбы. По городу было нанесено не менее десяти ударов.

В результате обстрела загорелись здания, повреждены жилые дома, а также временно исчезли вода и электроснабжение. По данным главы ОГА, утром зафиксированы разрушения восьми многоэтажек, восьми частных домов и нескольких нежилых сооружений, один из жилых домов уничтожен частично.

 

Также известно, что в результате атаки в Запорожье пострадали 9 человек, и еще один человек погиб. Также в результате атаки десятки тысяч людей остались без света.

Подробно о последствиях комбинированной атаки по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

ЗапорожьеВойна в Украине