ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни "Іскандером" обстріляли громаду у Дніпропетровській області

Новость на русском →
Павлоградський район, Понеділок 08 травня 2023 20:24
Росіяни "Іскандером" обстріляли громаду у Дніпропетровській області Фото: "Іскандер" ( t me Tsaplienko)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 8 травня, російські війська обстріляли Павлоградський район Дніпропетровської області "Іскандером".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Черговий злочин росіян - ракетний удар по мирному Павлоградському району, який окупанти завдали сьогодні вдень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог випустив по Межиріцькій громаді "Іскандер". Наразі відповідні служби працюють, уточнення наслідків ще триває.

"На щастя - без жертв. Більше ворожих атак по громадах Дніпропетровської області протягом дня не зафіксовано", - додав голова облради.

Оновлено 20:48

Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що у Межиріцькій громаді пролунали два вибухи.

Нагадаємо, що в Дніпропетровській та Харківській областях сьогодні, 8 травня чули вибухи. Наразі в обох регіонах оголошена повітряна тривога.

У неділю, 7 травня, російські окупанти обстріляли Нікополь. Унаслідок події постраждала одна людина.

До цього повідомлялось, що 6 травня, о 21:30 українські воїни приземлили "Шахед-136" в районі населеного пункту Суха Калина Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Павлоград Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні