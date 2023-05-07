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Війська РФ обстріляли Нікополь з артилерії, є постраждалий

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Нікополь, Неділя 07 травня 2023 20:55
Війська РФ обстріляли Нікополь з артилерії, є постраждалий Фото: Війська РФ обстріляли Нікополь з артилерії (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 7 травня, російські окупанти обстріляли Нікополь. Унаслідок події постраждала одна людина.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Telegram.

"Удень окупанти вдарили по місту з важкої артилерії", - повідомив він.

За його словами, внаслідок обстрілу 43-річний чоловік отримав поранення.

Також через ворожий обстріл пошкоджено АЗС, транспортне підприємство, лінію електропередач, легковий і вантажний автомобілі.

Лукашук додав, що в інших районах області протягом дня було спокійно.

Фото: Війська РФ обстріляли Нікополь з артилерії (t.me/mykola_lukashuk)

Нагадаємо, 5 травня російські окупанти обстріляли Нікопольський район. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено приватний будинок.

Також під час чергового ворожого обстрілу району було пошкоджено фермерське господарство. Пізніше окупанти обстріляли і сам Нікополь.

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