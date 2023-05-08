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Россияне "Искандером" обстреляли громаду в Днепропетровской области

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Павлоградский район, Понедельник 08 мая 2023 20:24
Россияне "Искандером" обстреляли громаду в Днепропетровской области Фото: "Искандер" (t me Tsaplienko)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 8 мая, российские войска обстреляли Павлоградский район Днепропетровской области "Искандером".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Очередное преступление россиян - ракетный удар по мирному Павлоградскому району, который оккупанты нанесли сегодня днем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг выпустил по Межирицкой общине "Искандер". Соответствующие службы работают, уточнение последствий еще продолжается.

"К счастью - без жертв. Больше вражеских атак по общинам Днепропетровской области в течение дня не зафиксировано", - добавил глава облсовета.

Обновлено 20:48

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал, что в Межирицкой общине прогремели два взрыва.

Напомним, что в Днепропетровской и Харьковской областях сегодня, 8 мая, слышали взрывы. В обоих регионах объявлена воздушная тревога.

В воскресенье, 7 мая, российские оккупанты обстреляли Никополь. В результате происшествия пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что 6 мая, в 21:30 украинские воины приземлили "Шахед-136" в районе населенного пункта Сухая Калина Днепропетровской области.

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