Россияне "Искандером" обстреляли громаду в Днепропетровской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Очередное преступление россиян - ракетный удар по мирному Павлоградскому району, который оккупанты нанесли сегодня днем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг выпустил по Межирицкой общине "Искандер". Соответствующие службы работают, уточнение последствий еще продолжается.

"К счастью - без жертв. Больше вражеских атак по общинам Днепропетровской области в течение дня не зафиксировано", - добавил глава облсовета.

Обновлено 20:48

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак написал, что в Межирицкой общине прогремели два взрыва.