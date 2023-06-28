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Росіяни ховають загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС в братських могилах, - Генштаб

Фото: росіяни ховають загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС в братських могилах (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Щоб приховати реальну кількість жертв підриву Каховської ГЕС - росіяни почали ховати загиблих в братських могилах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Через спалах вірусних хвороб росіяни були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

"Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл. Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання", - додає пресслужба Генштабу.

Підрив Каховської ГЕС

Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС, Херсон й частину населених пунктів було затоплено. Рівень води піднявся не декілька метрів. Наразі вода майже відступила, а рятувальники й комунальні служби продовжують боротися з наслідками катастрофи, які спричинив ворог.

Кабінет міністрів вирішив створити комісію в Херсонській області, яка займатиметься обстеженням пошкоджених будівель та споруд у результаті повені після підриву греблі Каховської ГЕС.

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