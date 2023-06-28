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Россияне хоронят погибших в результате подрыва Каховской ГЭС в братских могилах, - Генштаб

Фото: россияне хоронят погибших в результате подрыва Каховской ГЭС в братских могилах (росСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Чтобы скрыть реальное количество жертв подрыва Каховской ГЭС - россияне начали хоронить погибших в братских могилах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Из-за вспышки вирусных болезней россияне были вынуждены начать мероприятия по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях Херсонской области, пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.

"Захватчики задействовали работников коммунальных служб для разборки завалов и сбора погибших в результате наводнения. В результате поисково-восстановительных работ только 24-25 июня этого года было найдено более 60 тел. Чтобы скрыть реальное количество жертв, командованием российских оккупационных войск было принято решение о захоронении погибших в братских могилах без забора образцов ДНК и установления каких-либо отметок на месте захоронения", - добавляет пресс-служба Генштаба.

Подрыв Каховской ГЭС

В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС, Херсон и часть населенных пунктов были затоплены. Уровень воды поднялся не несколько метров. Сейчас вода почти отступила, а спасатели и коммунальные службы продолжают бороться с последствиями катастрофы, которые вызвал враг.

Кабинет министров решил создать комиссию в Херсонской области, которая будет заниматься обследованием поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

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