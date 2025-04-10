Росія може посилити наступ вже наприкінці квітня: в ОП назвали ймовірні напрямки
Російські війська можуть активізувати наступальні дії на фронті наприкінці квітня та у травні. Пріоритетним для окупантів є Покровський напрямок.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови Офісу президента України Павло Паліса в інтерв'ю Reuters.
Паліса зазначив, що очікує активізації наступальних дій Росії наприкінці квітня та у травні.
На його думку, росіяни зосередять свій наступ на Покровську Донецької області, але може наступати й на східні фронти в районі Куп'янська (Харківська область) і Лимана (Донецька область), а також на південно-східні фронти в районі Запоріжжя й Новопавлівки.
"Абсолютний пріоритет, на мій погляд, зараз буде Покровський напрямок, - додав заступник глави ОП.
Росія готує наступ
Нагадаємо, днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія почала новий наступ на Харківську та Сумську області.
За його словами, майже тиждень Україна фіксує збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій з боку Росії.
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Росія хоче створити буферну зону на території Харківської, Сумської, Чернігівської областей.
Як зазначили у Генштабі, останнім часом російська армія дійсно активізувалась на декількох ключових напрямках фронту. Але фактично, це частина тих наступальних дій, які росіяни почали ще у травні 2024 року. Про принципові зміни на фронті не йдеться.
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