Росія може посилити наступ вже наприкінці квітня: в ОП назвали ймовірні напрямки

Російські війська можуть активізувати наступальні дії на фронті наприкінці квітня та у травні. Пріоритетним для окупантів є Покровський напрямок.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив заступник голови Офісу президента України Павло Паліса в інтерв'ю Reuters .

Паліса зазначив, що очікує активізації наступальних дій Росії наприкінці квітня та у травні.

На його думку, росіяни зосередять свій наступ на Покровську Донецької області, але може наступати й на східні фронти в районі Куп'янська (Харківська область) і Лимана (Донецька область), а також на південно-східні фронти в районі Запоріжжя й Новопавлівки.

"Абсолютний пріоритет, на мій погляд, зараз буде Покровський напрямок, - додав заступник глави ОП.