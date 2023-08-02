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Росіяни хочуть вивезти з окупованих територій ще 10 тисяч українських дітей, - ЦНС

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово окупованих територіях України росіяни поставили план перед місцевими гауляйтерами щодо вивезення понад 10 тисяч місцевих дітей на "відпочинок" до РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Куди планують вивозити дітей

Зазначається, що дітей вивозять у табори у Дагестані, Чувашії, Краснодарському краї та інших регіонів Росії.

Депортацію дітей курує провладна політична партія "Єдина Росія". У ЦНС пояснили, що в таборах дітей піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти й "освітні заходи".

Українські діти страждають у цих таборах

Центр нацспротиву пояснив, що при цьому нерідко діти стають жертвами злочинів.

"Зокрема в дитячому таборі в Анапі чотири дитини з тимчасово окупованих територій Донецької області стали жертвами педофіла, який скористався їх безправним статусом на віддаленій землі", - йдеться у повідомленні.

Геноцид українського народу

ЦНС повідомляє, що це і є політика геноциду українців, коли росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі на рівні державної програми.

"До цієї програми залучена не лише верхівка агресора, чи купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти й інші працівники таборів", - додали наостанок.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Раніше перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявляла, що Росія викрадає українських дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України.

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