Росія викрадає дітей, аби винищити наступне покоління захисників України, - посол Британії

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтервʼю виданню АрміяInform .

"Росіяни викрадають дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України. Усе це надзвичайно жахливо. Це жахливо на всіх мислимих рівнях. І для мене це питання, яке не потребує стільки дискусій", - заявила вона.

Сіммонс зазначила, що Росія здійснює гібридну агресію проти України.

"Перешкоджання експорту українського зерна - це частина російської війни та вторгнення в Україну. Так само як і бомбардування українських міст. Викрадення дітей також є частиною російського вторгнення. І насправді боляче говорити про це, адже йдеться про дітей конкретних людей", - додала посол.

Вона зазначила, оскільки війна в Україні триває вже впродовж багатьох років, то питання викрадення дітей не є новим.

"Викрадення, окрім усього іншого, створює психологічний бар’єр між дітьми та їхніми батьками. Ми знаємо, що є діти, які повертаються (з Росії, - ред.) з думкою, що воювати росіянам проти України - це правильно", - заявила Сіммонс.

Депортація українських дітей

У справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Раніше перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.