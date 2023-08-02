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Россияне хотят вывезти с оккупированных территорий еще 10 тысяч украинских детей, - ЦНС

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных территориях Украины россияне поставили план перед местными гауляйтерами по вывозу более 10 тысяч местных детей на "отдых" в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Куда планируют вывозить детей

Отмечается, что детей вывозят в лагеря в Дагестане, Чувашии, Краснодарском крае и других регионов России.

Депортацию детей курирует правящая политическая партия "Единая Россия". В ЦНС объяснили, что в лагерях детей подвергают идеологической обработке через пропагандистские концерты и "образовательные мероприятия".

Украинские дети страдают в этих лагерях

Центр нацсопротивления пояснил, что при этом нередко дети становятся жертвами преступлений.

"В частности в детском лагере в Анапе четыре ребенка с временно оккупированных территорий Донецкой области стали жертвами педофила, который воспользовался их бесправным статусом на отдаленной земле", - говорится в сообщении.

Геноцид украинского народа

ЦНС сообщает, что это и есть политика геноцида украинцев, когда россияне сознательно уничтожают целое поколение в промышленном масштабе на уровне государственной программы.

"К этой программе привлечена не только верхушка агрессора, или кучка коллаборантов на местах, а педагоги, врачи, артисты и другие работники лагерей", - добавили напоследок.

Депортация украинских детей

Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявляла, что Россия угоняет украинских детей, чтобы истребить под корень следующее поколение защитников Украины.

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