Росіяни хочуть розколу в Україні, планують кампанію проти мобілізації, - ГУР

Як зазначає розвідка, наближені до Кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву РФ для "ефективнішого" продовження війни проти України у 2024 році.

"Зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій", - зазначає ГУР.

Серед ключових цілей ворога: дискредитація процесу мобілізації, сприяння масштабному відтоку населення з України, розколи за регіональним принципом.

Запропоновані Кремлю наративи:



"Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев";

"Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС";

"В Кієвє нє мобілізіруют - все ґуляют і вєсєлятся".

При цьому кремлівські аналітики вважають, що в Україні не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком "русского міра", катастрофічно впала.

Російські фейки у мережі

Нещодавно Міноборони повідомило про створення шахраями фейкового акаунту в Telegram міністра оборони України Рустема Умєрова.

Також раніше Центр стратегічних комунікацій повідомляв, що російські пропагандисти на початку грудня розповсюдили фейкову інформацію про начебто мобілізацію всіх українських жінок до 60 років.

Крім того, у мережі "гуляє" неправдива інформація про начебто мобілізацію сотень вагітних до лав ЗСУ.