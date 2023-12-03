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Шахраї в Telegram створили фейковий акаунт Умєрова

Неділя 03 грудня 2023 20:38
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Шахраї в Telegram створили фейковий акаунт Умєрова Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Шахраї створили фейковий акаунт в Telegram міністра оборони України Рустема Умєрова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на допис Міноборони в Telegram.

"Невідомі особи використовують імʼя та прізвище міністра оборони України для збору інформації від громадян України. В Telegram невідомі створили акаунт, використовуючи імʼя та прізвище міністра оборони України", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що сьогодні шахраї почали збирати дані, вдаючи офіційний канал інформації.

"Звертаємо вашу увагу - у Рустема Умєрова немає акаунту в Telegram. Просимо не надавати жодної інформації на прохання індивідів, які ведуть цей акаунт, а також подати скаргу на нього", - йдеться у повідомленні.

Діяльність Умєрова у Міноборони

Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров провів чергову телефонну розмову з главою Пентагону Остіном Ллойдом.

Вони обговорили актуальні пріоритети безпекової допомоги та спільні кроки для посилення можливостей української армії.

Крім того, нещодавно Кабінет міністрів України призначив нового заступника міністра оборони Рустема Умерова. Ним став Віталій Половенко.

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Рустем Умєров
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