ua en ru
Сб, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До ЗСУ мобілізовують сотні вагітних. SPRAVDI спростувало новий фейк росіян

Україна, Субота 25 листопада 2023 21:51
UA EN RU
До ЗСУ мобілізовують сотні вагітних. SPRAVDI спростувало новий фейк росіян Фото: SPRAVDI спростувало новий фейк про мобілізацію вагітних в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні "гуляє" інформація про нібито "мобілізацію сотень вагітних" до лав ЗСУ. Насправді це не більше ніж фейк та російський нарратив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Зокрема, про це пишуть російські ЗМІ. Насправді, автор Drago Bosnic, чиїм іменем підписана стаття, де йдеться про нібито "мобілізацію вагітних" в Україні, поширює російські наративи та возвеличує російського диктатора Володимира Путіна.

У своєму матеріалі про мобілізованих вагітних так званий "аналітик" посилається на фейк пропагандиста Володимира Соловйова про вагітну українку, яку беруть у полон, та фейк про примусову мобілізацію вагітної медикині в Одесі. З цих фейків Drago Bosnic зробив хибний висновок про сотні й тисячі вагітних у лавах ЗСУ.

"Тобто він посилається на російських фейкарів, а ті потім посилаються на нього, як на іноземного аналітика. Це - відомий у росіян прийом легітимізації інформації через іноземні "ЗМІ", - зазначають у SPRAVDI.

Для довідки

Згідно з українським законодавством, вагітні жінки визнаються тимчасово непридатними для служби та мобілізації не підлягають.

Як повідомлялося, раніше Україна спростувала фейк про вагітну військову Збройні сили України, яку нібито російські окупанти взяли в полон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
фейки Мобілізація в Україні
NEWS
Дефіцит іде з морозами. Чи чекати українцям відключень світла і чому графіки не страшні
Дефіцит іде з морозами. Чи чекати українцям відключень світла і чому графіки не страшні
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах