Мобілізація українок до 60 років: SPRAVDI викрило черговий фейк росіян

Російські пропагандисти 4 грудня розповсюдили фейкову інформацію про начебто мобілізацію всіх українських жінок до 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.

Аналітики зазначили, що російські Telegram-канали разом із сюжетом «Надзвичайних новин» поширили інформацію, що українське телебачення готує українок до "тотального загону у військкомати". Начебто всі жінки віком до 60-ти років, повинні обов'язково стати на військовий облік, зокрема менеджерки, касирки, юристки, бібліотекарки та журналістки.

"Сюжет про постановку українок на військовий облік – справжній. Він вийшов в етер на каналі ICTV ще у грудні 2021 року, коли Міноборони затвердило перелік професій, представниці яких віком від 18 до 60 років мають бути поставлені на військовий облік", - йдеться у повідомленні.

У Центрі стратегічних комунікацій нагадали, що згодом взяття жінок на облік відтермінували – зараз стати на облік зобовʼязані лише медикині. Жінки будь-яких інших професій можуть стати на облік у ТЦК добровільно.