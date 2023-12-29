Россияне хотят раскола в Украине, планируют кампанию против мобилизации, - ГУР

Россия хочет раскола внутри Украины. Среди главных целей врага, в частности, дискредитация мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.
Как отмечает разведка, приближенные к Кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству РФ для более "эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году.
"Разрушить единство внутри Украины предлагают путем проведения нескольких гибридных взрывных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий", - отмечает ГУР.
Среди ключевых целей врага: дискредитация процесса мобилизации, содействие масштабному оттоку населения из Украины, раскол по региональному принципу.
Предложенные Кремлю нарративы:
При этом кремлевские аналитики считают, что в Украине не осталось политических сил, способных изменить вектор развития государства, а количество тех, кто когда-то был симпатиком "русского мира", катастрофически упало.
Недавно Минобороны сообщило о создании мошенниками фейкового аккаунта в Telegram министра обороны Украины Рустема Умерова.
Также ранее Центр стратегических коммуникаций сообщал, что российские пропагандисты в начале декабря распространили фейковую информацию о якобы мобилизации всех украинских женщин в возрасте до 60 лет.
Кроме того, в сети "гуляет" ложная информация о якобы мобилизации сотен беременных в ряды ВСУ.
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