Росіяни хитрі. У ДШВ розповіли, чи використовує ворог Starlink на фронті

За його словами, ворогу вдається застосовувати Starlink, але це відбувається не часто.

"Я не можу сказати, що це масові випадки. Але ж росіяни хитрі - вони намагаються зламувати акаунти, можливо, купувати їх у когось. Тобто їм все ж якось вдається застосовувати Starlink", - розповів Ласійчук.