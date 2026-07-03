Росіяни хитрі. У ДШВ розповіли, чи використовує ворог Starlink на фронті

Російським загарбникам все ще вдається використовувати на фронті термінали Starlink. Хоч такі випадки й поодинокі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командир 7 корпусу ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук.
За його словами, ворогу вдається застосовувати Starlink, але це відбувається не часто.
"Я не можу сказати, що це масові випадки. Але ж росіяни хитрі - вони намагаються зламувати акаунти, можливо, купувати їх у когось. Тобто їм все ж якось вдається застосовувати Starlink", - розповів Ласійчук.
Нагадаємо, росіяни почали використовувати дрони зі Starlink, після чого Україна звернулася до засновника SpaceX Ілона Маска з проханням про обмеження доступу окупантам.
Пізніше доступ до Starlink для росіян був заблокований. Після цього підрозділи країни-агресорки зіткнулися з масовими перебоями зв’язку, що суттєво ускладнило управління військами.
Спроби росіян перейти на альтернативні засоби зв’язку виявилися менш ефективними, що створило для них додаткові проблеми на фронті.