UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росіяни хитрі. У ДШВ розповіли, чи використовує ворог Starlink на фронті

10:42 03.07.2026 Пт
1 хв
До яких хитрощів вдаються окупанти?
aimg Тетяна Степанова aimg Уляна Безпалько
Фото: у ДШВ розповіли, чи використовує ворог Starlink на фронті (Getty Images)

Російським загарбникам все ще вдається використовувати на фронті термінали Starlink. Хоч такі випадки й поодинокі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командир 7 корпусу ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук.

За його словами, ворогу вдається застосовувати Starlink, але це відбувається не часто.

"Я не можу сказати, що це масові випадки. Але ж росіяни хитрі - вони намагаються зламувати акаунти, можливо, купувати їх у когось. Тобто їм все ж якось вдається застосовувати Starlink", - розповів Ласійчук.

Блокування Starlink для росіян

Нагадаємо, росіяни почали використовувати дрони зі Starlink, після чого Україна звернулася до засновника SpaceX Ілона Маска з проханням про обмеження доступу окупантам.

Пізніше доступ до Starlink для росіян був заблокований. Після цього підрозділи країни-агресорки зіткнулися з масовими перебоями зв’язку, що суттєво ускладнило управління військами.

Спроби росіян перейти на альтернативні засоби зв’язку виявилися менш ефективними, що створило для них додаткові проблеми на фронті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
StarlinkДесантно-штурмові військаВійна в Україні