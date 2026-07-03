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Россияне хитрые. В ДШВ рассказали, использует ли враг Starlink на фронте

10:42 03.07.2026 Пт
1 мин
К каким уловкам прибегают оккупанты?
aimg Татьяна Степанова aimg Ульяна Безпалько
Фото: в ДШВ рассказали, использует ли враг Starlink на фронте (Getty Images)

Российским захватчикам все еще удается использовать на фронте терминалы Starlink. Хотя такие случаи и единичны.

Об этом в интервью рассказал командир 7 корпуса ДШВ, бригадный генерал Евгений Ласийчук.

По его словам, врагу удается применять Starlink, но это происходит не часто.

"Я не могу сказать, что это массовые случаи. Но ведь россияне хитрые - они пытаются взламывать аккаунты, возможно, покупать их у кого-то. То есть им все же как-то удается применять Starlink", - рассказал Ласийчук.

Блокировка Starlink для россиян

Напомним, россияне начали использовать дроны из Starlink, после чего Украина обратилась к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой об ограничении доступа оккупантам.

Позже доступ к Starlink для россиян был заблокирован. После этого подразделения страны-агрессорки столкнулись с массовыми перебоями связи, что существенно усложнило управление войсками.

Попытки россиян перейти на альтернативные средства связи оказались менее эффективными, что создало для них дополнительные проблемы на фронте.

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