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Росіяни хитрі. У ДШВ розповіли, чи використовує ворог Starlink на фронті

10:42 03.07.2026 Пт
1 хв
До яких хитрощів вдаються окупанти?
aimg Тетяна Степанова aimg Уляна Безпалько
Росіяни хитрі. У ДШВ розповіли, чи використовує ворог Starlink на фронті Фото: у ДШВ розповіли, чи використовує ворог Starlink на фронті (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російським загарбникам все ще вдається використовувати на фронті термінали Starlink. Хоч такі випадки й поодинокі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командир 7 корпусу ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук.

За його словами, ворогу вдається застосовувати Starlink, але це відбувається не часто.

"Я не можу сказати, що це масові випадки. Але ж росіяни хитрі - вони намагаються зламувати акаунти, можливо, купувати їх у когось. Тобто їм все ж якось вдається застосовувати Starlink", - розповів Ласійчук.

Блокування Starlink для росіян

Нагадаємо, росіяни почали використовувати дрони зі Starlink, після чого Україна звернулася до засновника SpaceX Ілона Маска з проханням про обмеження доступу окупантам.

Пізніше доступ до Starlink для росіян був заблокований. Після цього підрозділи країни-агресорки зіткнулися з масовими перебоями зв’язку, що суттєво ускладнило управління військами.

Спроби росіян перейти на альтернативні засоби зв’язку виявилися менш ефективними, що створило для них додаткові проблеми на фронті.

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