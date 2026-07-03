Росіяни хитрі. У ДШВ розповіли, чи використовує ворог Starlink на фронті

Російським загарбникам все ще вдається використовувати на фронті термінали Starlink. Хоч такі випадки й поодинокі.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командир 7 корпусу ДШВ, бригадний генерал Євген Ласійчук.

За його словами, ворогу вдається застосовувати Starlink, але це відбувається не часто.

"Я не можу сказати, що це масові випадки. Але ж росіяни хитрі - вони намагаються зламувати акаунти, можливо, купувати їх у когось. Тобто їм все ж якось вдається застосовувати Starlink", - розповів Ласійчук.