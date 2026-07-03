Россияне хитрые. В ДШВ рассказали, использует ли враг Starlink на фронте
Российским захватчикам все еще удается использовать на фронте терминалы Starlink. Хотя такие случаи и единичны.
По его словам, врагу удается применять Starlink, но это происходит не часто.
"Я не могу сказать, что это массовые случаи. Но ведь россияне хитрые - они пытаются взламывать аккаунты, возможно, покупать их у кого-то. То есть им все же как-то удается применять Starlink", - рассказал Ласийчук.
Блокировка Starlink для россиян
Напомним, россияне начали использовать дроны из Starlink, после чего Украина обратилась к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой об ограничении доступа оккупантам.
Позже доступ к Starlink для россиян был заблокирован. После этого подразделения страны-агрессорки столкнулись с массовыми перебоями связи, что существенно усложнило управление войсками.
Попытки россиян перейти на альтернативные средства связи оказались менее эффективными, что создало для них дополнительные проблемы на фронте.