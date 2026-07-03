Россияне хитрые. В ДШВ рассказали, использует ли враг Starlink на фронте

Российским захватчикам все еще удается использовать на фронте терминалы Starlink. Хотя такие случаи и единичны.

По его словам, врагу удается применять Starlink, но это происходит не часто.

"Я не могу сказать, что это массовые случаи. Но ведь россияне хитрые - они пытаются взламывать аккаунты, возможно, покупать их у кого-то. То есть им все же как-то удается применять Starlink", - рассказал Ласийчук.