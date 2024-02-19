UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни з "Градів" ударили по селу в Запорізькій області: загинув чоловік

Архівне фото: Росіяни з "Градів" ударили по селу в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 19 лютого, з "Граду" вдарила по селу в Запорізькій області. Унаслідок цього загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За його словами, РФ продовжує воювати з мирним населенням.

"Близько 12:00 окупанти обстріляли з "Градів" село Приморське Василівського району", - написав Федоров.

Фото: Приморське (deepstatemap.live)

Він уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинув 57-річний місцевий житель.

Атака "Шахедів"

Раніше ввечері у неділю, 18 лютого, у Харківській обласній військовій адміністрації поінформували про запуск російськими окупантами ударних дронів у бік України. Загроза атаки безпілотників була оголошена, зокрема, у Харківській області.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни запустили чотири "Шахеди", Силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі безпілотники були знищені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЗапорізька областьВійна в Україні