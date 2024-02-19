Росіяни з "Градів" ударили по селу в Запорізькій області: загинув чоловік

За його словами, РФ продовжує воювати з мирним населенням.

"Близько 12:00 окупанти обстріляли з "Градів" село Приморське Василівського району", - написав Федоров.

Фото: Приморське (deepstatemap.live)

Він уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинув 57-річний місцевий житель.

Атака "Шахедів"

Раніше ввечері у неділю, 18 лютого, у Харківській обласній військовій адміністрації поінформували про запуск російськими окупантами ударних дронів у бік України. Загроза атаки безпілотників була оголошена, зокрема, у Харківській області.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни запустили чотири "Шахеди", Силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі безпілотники були знищені.