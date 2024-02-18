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У Харківській області є загроза ударних дронів, - ОВА

Харківська область, Неділя 18 лютого 2024 22:24
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У Харківській області є загроза ударних дронів, - ОВА Фото: харків'ян попередили про атаку дронів (defence-ua.com)
Автор: Дмитро Левицький

Росіяни знову запустили ударні дрони в бік України. Загроза атаки безпілотників оголошена у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Синєгубов закликав мешканців Харківської області перейти в укриття на час загрози.

"Є загроза ударів ворожих безпілотників", - наголосив він.

Оновлено о 23:15

Пізніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили про відміну загрози ворожої атаки дронів у цій області.

"Відбій загрози", - йдеться в оголошенні.

Російська атака в ніч на 18 лютого

Нагадаємо, в ніч на 18 лютого росіяни атакували Україну ударними дронами та ракетами. Цієї ночі війська РФ випустили шість зенітних ракет С-300, три крилаті ракети Х-22 та керовану авіаційну ракету Х-59. Також росіяни випустили 14 ударних дронів з Приморсько-Ахтарська та Курська.

В результаті бойової роботи українським військовим вдалося збити більшість "Шахедів" та ракету Х-59. ППО працювала у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Вночі ворог, зокрема, атакував Полтавську область. Ворожі дрони ударили по інфраструктурному об'єкту на території Полтавського району. Це призвело до пожежі. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Крім того, вчора окупанти скинули авіабомби на Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок удару було пошкоджено три двоповерхові житлові будинки, а також зруйновано приватний сектор. З-під завалів рятувальники витягли чотирьох постраждалих.

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Харків Атака дронів
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