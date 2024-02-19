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Россияне из "Градов" ударили по селу в Запорожской области: погиб мужчина

Архивное фото: Россияне из "Градов" ударили по селу в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 19 февраля, из "Града" ударила по селу в Запорожской области. В результате этого погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По его словам, РФ продолжает воевать с мирным населением.

"Около 12:00 оккупанты обстреляли из "Градов" село Приморское Васильевского района", - написал Федоров.

Фото: Приморское (deepstatemap.live)

Он уточнил, что в результате вражеской атаки погиб 57-летний местный житель.

Атака "Шахедов"

Ранее вечером в воскресенье, 18 февраля, в Харьковской областной военной администрации проинформировали о запуске российскими оккупантами ударных дронов в сторону Украины. Угроза атаки беспилотников была объявлена в частности в Харьковской области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне запустили четыре "Шахеда", Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские беспилотники были уничтожены.

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