Россияне из "Градов" ударили по селу в Запорожской области: погиб мужчина

По его словам, РФ продолжает воевать с мирным населением.

"Около 12:00 оккупанты обстреляли из "Градов" село Приморское Васильевского района", - написал Федоров.

Фото: Приморское (deepstatemap.live)

Он уточнил, что в результате вражеской атаки погиб 57-летний местный житель.

Атака "Шахедов"

Ранее вечером в воскресенье, 18 февраля, в Харьковской областной военной администрации проинформировали о запуске российскими оккупантами ударных дронов в сторону Украины. Угроза атаки беспилотников была объявлена в частности в Харьковской области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне запустили четыре "Шахеда", Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские беспилотники были уничтожены.