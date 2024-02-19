ua en ru
Пн, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами". У Генштабі розповіли про збиття дронів

Понеділок 19 лютого 2024 07:20
UA EN RU
Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами". У Генштабі розповіли про збиття дронів Фото: ППО ЗСУ збила усі ворожі дрони-камікадзе над Україною цієї ночі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські загарбники запустили по Україні для повітряних ударів дрони-камікадзе цієї ночі, 19 лютого. Силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі безпілотники були знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

У військовому командуванні зазначили, що противник застосував чотири "Шахеди".

"Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що чотири "Шахеди", які були збиті ППО ЗСУ, росіяни запускали із Бєлгородської області у напрямку Харківської області.

Росіяни вночі атакували Україну &quot;Шахедами&quot;. У Генштабі розповіли про збиття дронів

Атака "Шахедів"

Раніше ввечері у неділю, 18 лютого, у Харківській обласній військовій адміністрації поінформували про запуск російськими окупантами ударних дронів у бік України. Загроза атаки безпілотників була оголошена, зокрема, у Харківській області.

У місцевих пабліках повідомляли про вибухи в регіоні, та лунали припущення, що це може бути пов'язане з роботою ППО.

Пізніше, після одинадцятої вечора, у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про відбій загрози через дрони-камікадзе противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Генштаб ВСУ Атака дронів
NEWS
Літак та майже 1300 окупантів. Нові втрати РФ в Україні за добу
Літак та майже 1300 окупантів. Нові втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Снаряди замість слів. Що Україна чекає від Заходу і як війна змінює політику Європи
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Снаряди замість слів. Що Україна чекає від Заходу і як війна змінює політику Європи