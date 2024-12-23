Окупанти втрачають взводи в штурмах правобережжя Херсонської області, - партизани

Російські окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області. Але спроби прорватися на правобережжя не припиняються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців і кримських татар АТЕШ у Telegram .

Але, як уточнює АТЕШ, російське військове командування продовжує відправляти своїх солдатів на штурми, щоб "знайти більш вигідне місце для наступного десанту".

"Нещодавня спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою: цілі взводи не повернулися назад, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців", - уточнили в АТЕШ.

За інформацією партизанів, у підрозділах 70 мотострілецької бригади, яка базується на лівому березі Херсонської області, через втрати виникла складна ситуація.

Ситуація в Херсонській області

Нагадаємо, російські окупанти з листопада намагаються прорватися на правий берег Херсонської області.

Зокрема, за інформацією джерел РБК-Україна, наприкінці листопада ворожі солдати були відбиті неподалік Антонівського мосту з боку Олешок.

Також співрозмовники видання зазначали, що ворог уже ухвалив рішення про наступ на Херсон. Для цього хочуть задіяти близько 4 тисяч штурмовиків.

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