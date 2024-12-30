Россияне готовятся к штурму в Херсонской области и ожидают больших потерь, - АТЕШ

Фото: россияне готовятся к штурму в Херсонской области и ожидают больших потерь (Getty Images)

Российское военное командование готовится к штурмовым действиям в Херсонской области. В то же время оккупанты ожидают значительных потерь личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".