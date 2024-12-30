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Россияне готовятся к штурму в Херсонской области и ожидают больших потерь, - АТЕШ

Понедельник 30 декабря 2024 21:02
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Россияне готовятся к штурму в Херсонской области и ожидают больших потерь, - АТЕШ Фото: россияне готовятся к штурму в Херсонской области и ожидают больших потерь (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российское военное командование готовится к штурмовым действиям в Херсонской области. В то же время оккупанты ожидают значительных потерь личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Агент движения "АТЕШ" из 1218-го мотострелкового полка ВС РФ сообщил, что командование готовится к штурмовым действиям, ожидая значительных потерь личного состава", - говорится в сообщении.

По информации партизан, всем военнослужащим выдали инструкцию, согласно которой необходимо написать свои данные (ФИО, личный номер, дата рождения) на бумажке и поместить ее в гильзу, которую нужно постоянно носить с собой. Это делается для упрощенной идентификации в случае ранения или смерти.

"Это подразделение было создано после начала полномасштабного вторжения и укомплектовано преимущественно за счет мобилизованных. Однако российское командование никого не щадит и не учитывает потери, отдавая приказы на отчаянные штурмы и продолжая отправлять своих людей на верную гибель", - отметили в "АТЕШ".

Ситуация в Херсонской области

Напомним, ранее партизаны сообщали, что российские оккупанты несут тяжелые потери во время штурмов правого берега Херсонской области. Но попытки прорваться на правобережье не прекращаются.

Также российское командование бросает своих солдат на штурмы на левобережье Херсонской области, но отказывается забирать их тела.

На днях российские войска попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном. Однако штурм для россиян был провальным.

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