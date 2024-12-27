Окупанти спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном, але зазнали втрат, - ЗСУ

Російські війська спробували висадитися на острів Козацький під Херсоном. Проте штурм для росіян був провальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на Придніпровському напрямку ворог продовжує і штурмові дії, і обстріли.

"За минулу добу він продовжував намагання висадитися на острів Козацький. Проте успіху не зазнав, висадитися не зміг, поніс втрати в техніці", - сказав речник.

За словами Волошина, серед втрат ворога, зокрема, човни, плавзасоби і особовий склад.

Варто зазначити, що острови у гирлі Дніпра, по якому фактично проходить зона поділу Херсонської області та правобережну та лівобережну, знаходяться у так званій "сірій зоні" бойових дій. Окупанти намагаються взяти контроль над ними, оскільки це допоможе закріпитися на правобережжі.

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