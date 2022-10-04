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Росіяни готуються до оборони Кремінної: Гайдай розкрив деталі

Ілюстративне фото: росіяни готуються до оборони Кремінної (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти вже розпочали підготовку до оборони Кремінної (Луганська область). Там спостерігається велика кількість ворожих солдатів та масові мінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Він наголосив, що Кремінна - стратегічно важливе місто, оскільки звідти українські військові можуть наступати і в бік Старобільська, і в бік Рубіжного та Сєвєродонецька.

"У нас є інформація про те, що досить багато там окупантів і вони все мінують. Вони розкидують міни "пелюстки", мінують дороги, мінують будинки. Ну, тобто готуються до оборони або до того, щоб уповільнити просування Збройних сил України", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові звільнили селище Торське, яке знаходиться поблизу Кремінної.

Також ми писали, що бійці Збройних сил України продовжують очищати деокупований Лиман від залишків мін та окупантів.

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