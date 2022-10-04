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Россияне готовятся к обороне Кременной: Гайдай раскрыл детали

Иллюстративное фото: россияне готовятся к обороне Кременной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты уже начали подготовку к обороне Кременной (Луганская область). Там наблюдается большое количество вражеских солдат и массовые минирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Он подчеркнул, что Кременная - стратегически важный город, поскольку оттуда украинские военные могут наступать и в сторону Старобельска, и в сторону Рубежного и Северодонецка.

"У нас есть информация о том, что достаточно много там оккупантов и они все минируют. Они разбрасывают мины "лепестки", минируют дороги, минируют здания. Ну то есть готовятся к обороне или к тому, чтобы замедлить продвижение Вооруженных сил Украины", - рассказал Гайдай.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные освободили поселок Торское, который находится вблизи Кременной.

Также мы писали, что бойцы Вооруженных сил Украины продолжают очищать деоккупированный Лиман от остатков мин и оккупантов.

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ЛуганскВойска РФКременнаяВойна России против Украины