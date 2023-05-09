Росіяни готуються до нової хвилі депортації українців із Запорізької області

Російські окупанти та колаборанти готуються до нової хвилі "евакуації" жителів населених пунктів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними відомства, окупанти почали підготовку автобусів та визначили групи колаборантів, які відповідатимуть за депортацію жителів Запорізької області. Також окупаційна адміністрація вже ухвалила рішення зупинити освітній процес у школах.

Окрім цього, з деяких окупованих населених пунктів готується депортація дітей та працівників банківських установ.

Окупанти супроводжують це все інформаційною обробкою місцевого населення про наближення контрнаступу ЗСУ, після якого нібито відбудуться "репресії" щодо людей.