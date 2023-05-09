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Россияне готовятся к новой волне депортации украинцев из Запорожской области

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Украина, Вторник 09 мая 2023 18:24
Россияне готовятся к новой волне депортации украинцев из Запорожской области Фото: россияне готовятся к новой волне депортации украинцев из Запорожской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты и коллаборанты готовятся к новой волне "эвакуации" жителей населенных пунктов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ведомства, оккупанты начали подготовку автобусов и определили группы коллаборантов, которые будут отвечать за депортацию жителей Запорожской области. Также оккупационная администрация уже приняла решение остановить образовательный процесс в школах.

Кроме того, из некоторых оккупированных населенных пунктов готовится депортация детей и работников банковских учреждений.

Оккупанты сопровождают это все информационной обработкой местного населения о приближении контрнаступления ВСУ, после которого якобы произойдут "репрессии" в отношении людей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что так называемая эвакуация, объявленная захватчиками на временно оккупированной территории Запорожской области, идет слишком быстро. Есть вероятность, что оккупанты могут готовиться к провокациям.

К тому же захватчики планируют расширить список подлежащих эвакуации городов в Запорожской области.

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