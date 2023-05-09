Россияне готовятся к новой волне депортации украинцев из Запорожской области

Российские оккупанты и коллаборанты готовятся к новой волне "эвакуации" жителей населенных пунктов на временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ведомства, оккупанты начали подготовку автобусов и определили группы коллаборантов, которые будут отвечать за депортацию жителей Запорожской области. Также оккупационная администрация уже приняла решение остановить образовательный процесс в школах.

Кроме того, из некоторых оккупированных населенных пунктов готовится депортация детей и работников банковских учреждений.

Оккупанты сопровождают это все информационной обработкой местного населения о приближении контрнаступления ВСУ, после которого якобы произойдут "репрессии" в отношении людей.