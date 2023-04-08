Найзапекліші бої тривають в районі Мар'їнки: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Російські війська, 7 квітня здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. У Генштабі України повідомили, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Кремінної, Серебрянського лісництва (10 км на південь від Кремінної), Верхньокам'янського (18 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південь від Кремінної).

Російський мілблогер стверджував, що російські війська здійснили наземні атаки поблизу Торського, Терного, Невського та Макіївки (усе в межах 14-21 км на захід або північний захід від Кремінної). Інший російський блогер стверджував, що російські війська почали використовувати термобаричну артилерію ТОС-1А поблизу Кремінної 6 квітня.

Повідомлялося, що бойовики групи ПВК "Вагнера" є основними російськими силами, які діють поблизу Сіверська (18 км на південний захід від Кремінної).

Бої у Донецькій області

Станом на 7 квітня російські війська продовжують просуватися до Бахмута та його околиць. Геолокаційні кадри, опубліковані відомим російським військовим кореспондентом біля залізничного вокзалу в центрі Бахмута, свідчать про те, що російські війська ще більше просунулися до центру міста. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, на яких видно, як сили ПВК "Вагнера" стоять біля Бахмутської військової прокуратури в центрі Бахмута, вказують на те, що, ймовірно, будівлю захоплено.

Росіяни стверджують, що ПВК "Вагнера" захопили кілька споруд у центрі Бахмута, зокрема стадіон "Металург", готель "Бахмут" і церкву Всіх Святих, і повідомляли, що українські війська продовжують відступати на західну околицю міста.

Міністерство оборони Великої Британії, 7 квітня зазначило, що звичайні російські сили, включно з повітряно-десантними елементами (ВДВ), підсилюють район Бахмута та ефективніше використовують артилерію, що, на думку МО Великої Британії, може свідчити про те, що ПВК "Вагнера" і керівництво МО Росії можуть працювати разом більш гармонійно.

У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжували безуспішні наступальні дії на північний захід від Бахмута в районі Богданівки (6 км на північний захід) і Оріхово-Василівки (12 км на північний захід) і на південний захід від Бахмута в районі Іванівського (5 км на південний захід) і Білої Гори (15 км на південний захід).

Російські війська, 7 квітня продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк і, схоже, зосереджують наступальні дії в районі Мар’їнки. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки в районах Новокалинового (12 км на північний захід від Авдіївки) та Північного (5 км на захід від Авдіївки); на північно-західній околиці м. Донецьк біля м. Первомайське; та на південно-західній околиці м. Донецька біля Мар'їнки та Побєди. Український Генштаб додатково зазначив, що найзапекліші бої тривають біля Мар’їнки, де українські сили відбили 29 наземних атак Росії із 80 загальних наземних атак, зафіксованих на театрі дій 7 квітня.

"Південна вісь"

Російські війська продовжують зміцнювати оборону в окупованих Запорізькій та Херсонській областях. У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжують будівництво оборонних рубежів і укріплень в окупованих Херсонській і Запорізькій областях. Геолокаційні кадри, опубліковані 7 квітня, нібито показують, як російські сили мінують невизначене місце на східному (лівому) березі річки Дніпро.

Російські війська продовжують спроби консолідувати контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Енергоатом України повідомив, що російські війська викрали чотирьох співробітників ЗАЕС, які підписали контракти з російською організацією, що відповідає за окупацію станції, і що їх місцезнаходження та стан невідомі. Енергоатом стверджував, що російські війська могли викрасти робітників, якби вони спробували відмовитися від співпраці з російською владою в очікуванні українського контрнаступу.

Російські війська здійснили обмежений наступ на південь від міста Запоріжжя. На геолокаційному кадрі від 4 квітня показано, як український безпілотник завдає удару по російському транспортному засобу, що вказує на обмежене просування росіян на південь від Кам’янського (30 км на південь від міста Запоріжжя).

7 квітня російські війська здійснили регулярні обстріли Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що російські війська 7 квітня посилили інтенсивність обстрілів уздовж лінії зіткнення.