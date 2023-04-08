Россияне готовятся к эвакуации из Запорожской и Херсонской областей, - Генштаб

Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отразили 60 атак противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

В частности, в Мелитополе и Скадовске враг организовал опрос местного населения по поводу возможной эвакуации. В ходе опроса проверяется наличие паспорта, прописка и уровень образования. Отмечается периодический выезд автобусов с желающими эвакуироваться. оккупанты распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная эвакуация гражданского населения.

На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей россияне активизировали подготовку эвакуации местного населения на временно оккупированные территории Автономной Республики Крым.

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ранее мы писали, по данным института изучения войны, самые ожесточенные бои продолжаются в районе Марьинки .

Напомним, россияне с начала полномасштабной войны потеряли более 177 тысяч солдат .

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