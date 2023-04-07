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Втрати РФ у війні перевищили 177 тисяч військових: нові дані Генштабу

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Київ, П'ятниця 07 квітня 2023 08:14
Втрати РФ у війні перевищили 177 тисяч військових: нові дані Генштабу Фото: Росія втратила у війні вже близько 177 110 своїх військових вбитими (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 480 окупантів. Загалом втрати росіян від початку повномасштабної війни склали понад 177 тисяч вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 177110 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків - 3633 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7016 (+3) од,
  • артилерійських систем - 2722 (+8) од,
  • РСЗВ - 533 (+1) од,
  • засоби ППО - 281 (+0) од,
  • літаків - 306 (+0) од,
  • гелікоптерів - 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2291 (+4),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5587 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 304 (+2).

Нагадаємо, як повідомили в ISW, російські війська втратили біля Авдіївки Донецької області 4 тисячі особового складу, який раніше проходив навчання в Білорусі.

Також ми писали, що минулої доби ЗСУ знищили більше ніж десять окупантів та військову техніку росіян на півдні.

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Втрати РФ у війні перевищили 177 тисяч військових: нові дані Генштабу
Втрати РФ у війні перевищили 177 тисяч військових: нові дані Генштабу
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