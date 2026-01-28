ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни готують штурм, накопичуючись у Серебрянському лісі та Сіверську, - військові

Середа 28 січня 2026 11:47
Росіяни готують штурм, накопичуючись у Серебрянському лісі та Сіверську, - військові Фото: росіяни готують штурм, накопичуючись у Серебрянському лісі та Сіверську(Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Армія РФ посилює тиск навколо села Дронівка на Словʼянському напряму. Для штурму ворог щоденно накопичує сили й засоби у Серебрянському лісі та районі Сіверська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 81 окремої аеромобільної бригади 7 корпусу Швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Як розповіли у бригаді, для штурму Дронівки, Платонівки та Закітного, а також встановлення контролю над цими населеними пунктами російські війська щоденно накопичує ресурси у Серебрянському лісі та Сіверську.

Підрозділи Слобожанської бригади цілодобово виявляють загарбників та їхні засоби, завдають по них ударів. Зокрема, зенітні екіпажі знищують розвідувальні й ударні ворожі безпілотники, які постійно атакують українські позиції.

Цього тижня оборонці за допомогою дронів виявили та знищили самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", яку війська РФ намагалися замаскувати в Серебрянському лісництві.

Військові пояснили, що основним завданням ворога на цій ділянці фронту залишається встановлення контролю над прибережними територіями річки Сіверський Донець та закріплення на панівних висотах.

Росіяни готують штурм, накопичуючись у Серебрянському лісі та Сіверську, - військові

У разі успіху загарбники зможуть застосовувати свої засоби ураження для ударів по тилу Сил оборони.

Тактика противника залишається незмінною - малі штурмові групи по 2–3 особи намагаються інфільтруватися в міжпозиційний простір. У нічний час росіяни використовують антитепловізійні плащі, вдень - маскувальні халати та складні погодні умови.

У бригаді також оприлюднили відео бойової роботи зенітно-ракетного дивізіону та підрозділів безпілотних систем 81-ї ОАеМБр на Слов’янському напрямку.

Ситуація в районі Дронівки

Напружена ситуація навколо Дронівки стала відомою ще наприкінці 2025 року. У грудні російські пропагандистські ресурси поширювали заяви про нібито захоплення населених пунктів Серебрянка та Дронівка у Донецькій області.

Утім, у ЗСУ ці повідомлення одразу спростували, наголосивши, що Сили оборони України утримують позиції в межах цих населених пунктів і на прилеглих рубежах.

Попри це, напруга на напрямку продовжувала зростати.

З початку року російські війська активізували накопичення живої сили та техніки в районі Серебрянського лісу, намагаючись обійти Дронівку.

Повідомлялося, що малі піхотні групи противника намагалися інфільтруватися в селище, а також обійти позиції українських військових уздовж дороги Сіверськ-Закітне.

Крім того, раніше військові інформували про спроби росіян переправити особовий склад через річку в районах Дронівки, Платонівки та Закітного, зокрема з боку Ямполя. Для цього окупанти використовували моторизовані гумові човни.

Метою цих дій було закріплення на прибережній смузі для подальшого розміщення артилерії та безпілотників, а також встановлення контролю над важливими логістичними маршрутами.

Втім, українські захисники знищили ворожий десант, оприлюднивши кадри успішної бойової роботи.

Серебрянський ліс

Серебрянський ліс поблизу Кремінної в Луганській області став однією з найзапекліших ділянок бойових дій. Із осені 2022 року тут тривали інтенсивні позиційні бої, внаслідок яких значна частина лісового масиву була знищена.

Серебрянський ліс - унікальна переважно соснова територія на межі Луганської та Донецької областей.

Частина цього масиву входить до ботанічного заказника місцевого значення "Серебрянський", що перебуває у підпорядкуванні державного підприємства "Кремінське лісомисливське господарство".

Ліс починається безпосередньо від околиць Кремінної та простягається на понад 107 гектарів - до адміністративного кордону з Донеччиною.

Раніше у ЗСУ показали, як війна змінила легендарний Серебрянський ліс.

