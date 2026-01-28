ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне готовят штурм, накапливаясь в Серебрянском лесу и Северске, - военные

Среда 28 января 2026 11:47
UA EN RU
Россияне готовят штурм, накапливаясь в Серебрянском лесу и Северске, - военные Фото: россияне готовят штурм, накапливаясь в Серебрянском лесу и Северске(Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Армия РФ усиливает давление вокруг села Дроновка на Славянском направлении. Для штурма враг ежедневно накапливает силы и средства в Серебрянском лесу и районе Северска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Как рассказали в бригаде, для штурма Дроновки, Платоновки и Закитного, а также установления контроля над этими населенными пунктами российские войска ежедневно накапливают ресурсы в Серебрянском лесу и Северске.

Подразделения Слобожанской бригады круглосуточно обнаруживают захватчиков и их средства, наносят по ним удары. В частности, зенитные экипажи уничтожают разведывательные и ударные вражеские беспилотники, которые постоянно атакуют украинские позиции.

На этой неделе защитники с помощью дронов обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", которую войска РФ пытались замаскировать в Серебрянском лесничестве.

Военные объяснили, что основной задачей врага на этом участке фронта остается установление контроля над прибрежными территориями реки Северский Донец и закрепление на господствующих высотах.

Россияне готовят штурм, накапливаясь в Серебрянском лесу и Северске, - военные

В случае успеха захватчики смогут применять свои средства поражения для ударов по тылу Сил обороны.

Тактика противника остается неизменной - малые штурмовые группы по 2-3 человека пытаются инфильтрироваться в межпозиционное пространство. В ночное время россияне используют антитепловизионные плащи, днем - маскировочные халаты и сложные погодные условия.

В бригаде также обнародовали видео боевой работы зенитно-ракетного дивизиона и подразделений беспилотных систем 81-й ОАеМБр на Славянском направлении.

Ситуация в районе Дроновки

Напряженная ситуация вокруг Дроновки стала известной еще в конце 2025 года. В декабре российские пропагандистские ресурсы распространяли заявления о якобы захвате населенных пунктов Серебрянка и Дроновка в Донецкой области.

Впрочем, в ВСУ эти сообщения сразу опровергли, отметив, что Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах этих населенных пунктов и на прилегающих рубежах.

Несмотря на это, напряжение на направлении продолжало расти.

С начала года российские войска активизировали накопление живой силы и техники в районе Серебрянского леса, пытаясь обойти Дроновку.

Сообщалось, что малые пехотные группы противника пытались инфильтроваться в поселок, а также обойти позиции украинских военных вдоль дороги Северск-Закитное.

Кроме того, ранее военные информировали о попытках россиян переправить личный состав через реку в районах Дроновки, Платоновки и Закитного, в частности со стороны Ямполя. Для этого оккупанты использовали моторизованные резиновые лодки.

Целью этих действий было закрепление на прибрежной полосе для дальнейшего размещения артиллерии и беспилотников, а также установление контроля над важными логистическими маршрутами.

Впрочем, украинские защитники уничтожили вражеский десант, обнародовав кадры успешной боевой работы.

Серебрянский лес

Серебрянский лес вблизи Кременной в Луганской области стал одним из самых ожесточенных участков боевых действий. С осени 2022 года здесь шли интенсивные позиционные бои, в результате которых значительная часть лесного массива была уничтожена.

Серебрянский лес - уникальная преимущественно сосновая территория на границе Луганской и Донецкой областей.

Часть этого массива входит в ботанический заказник местного значения "Серебрянский", находящийся в подчинении государственного предприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство".

Лес начинается непосредственно от окраин Кременной и простирается более чем на 107 гектаров - до административной границы с Донецкой областью.

Ранее в ВСУ показали, как война изменила легендарный Серебрянский лес.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война в Украине
Новости
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Жертвы, разрушения и удар по храму: что известно об атаке РФ на Киев, Одессу, Запорожье и Кривой Рог
Аналитика
Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Пенсию меньше 6 тысяч платить никому не будем: министр соцполитики Денис Улютин