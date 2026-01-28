Россияне готовят штурм, накапливаясь в Серебрянском лесу и Северске, - военные

Армия РФ усиливает давление вокруг села Дроновка на Славянском направлении. Для штурма враг ежедневно накапливает силы и средства в Серебрянском лесу и районе Северска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 81 отдельной аэромобильной бригады 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Как рассказали в бригаде, для штурма Дроновки, Платоновки и Закитного, а также установления контроля над этими населенными пунктами российские войска ежедневно накапливают ресурсы в Серебрянском лесу и Северске.

Подразделения Слобожанской бригады круглосуточно обнаруживают захватчиков и их средства, наносят по ним удары. В частности, зенитные экипажи уничтожают разведывательные и ударные вражеские беспилотники, которые постоянно атакуют украинские позиции.

На этой неделе защитники с помощью дронов обнаружили и уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", которую войска РФ пытались замаскировать в Серебрянском лесничестве.

Военные объяснили, что основной задачей врага на этом участке фронта остается установление контроля над прибрежными территориями реки Северский Донец и закрепление на господствующих высотах.

В случае успеха захватчики смогут применять свои средства поражения для ударов по тылу Сил обороны.

Тактика противника остается неизменной - малые штурмовые группы по 2-3 человека пытаются инфильтрироваться в межпозиционное пространство. В ночное время россияне используют антитепловизионные плащи, днем - маскировочные халаты и сложные погодные условия.

В бригаде также обнародовали видео боевой работы зенитно-ракетного дивизиона и подразделений беспилотных систем 81-й ОАеМБр на Славянском направлении.