Росіяни готові жертвувати літаками заради просування на Авдіївському напрямку, - ISW

Російські загарбники готові ризикувати своїми літаками для збереження тактичної переваги на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що останні втрати російської авіації впродовж двох тижнів спонукали загарбників тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України. Однак збільшення кількості втрат російської авіації протягом останніх тижнів ще не спонукало російські війська суттєво зменшити активність тактичної авіації.

За оцінками ISW, в останні дні захоплення Авдіївки, російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі.

"Російські війська, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичне просування російських військ на Авдіївському напрямку, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки авіації переважає ризик втрати більшої кількості літальних апаратів", - йдеться у звіті.

За оцінками ISW, втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів упродовж останніх двох тижнів, не є великою втратою для російських військових, з огляду на той факт, що Росія, ймовірно, має близько 300 одиниць винищувачів КБ "Сухой".

ЗСУ нищать авіацію росіян

За останні два тижні українські Повітряні сили знищили рекордну кількість російських літаків за настільки короткий період з початку повномасштабної війни.

Так, 17 лютого Сили оборони знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а вже 18 лютого "приземлили" ще один Су-34.

Наступного дня захисники збили ще два російських літака на сході. Ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого.

Крім того, 23 лютого над Азовським морем Сили оборони збили літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Ще два Су-34 було збито 27 лютого. А 29 лютого українські війська знищили Су-34 на Східному напрямку і ще два Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

1 березня українські воїни знищили ще один Су-34, а 2 березня також був ліквідований літак цієї марки.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на сході з вечора 2 березня взагалі не спостерігають російських військових літаків.

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