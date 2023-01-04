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Схоже на картину з кінофільму: Буданов розповів про враження від Бахмуту

Фото: голова ГУР МО Кирило Буданов (rbc.ua)
Автор: Наталія Кава

Російські військові використовують тіла своїх загиблих у якості живого щита при спробі атакувати Бахмут. Однак у них це не виходить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова керівника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю ABC News.

Буданов розповів, що під час його візиту до міста Бахмут у Донецькій області українські військові показали йому поля з сотнями мертвих росіян. За словами керівника ГУР, це було схоже на картину з кінофільму.

"Місцями вони нагромаджені поверх інших тіл, як імпровізовані стіни, коли російські війська атакують через це поле, вони використовують ці тіла для укриття як щит. Але це не працює. Там справжні поля мертвих тіл", - сказав Буданов.

Він зауважив, що російські окупанти більше ніж півроку намагаються захопити місто. Однак їм все ще не вдалось досягти успіху.

Нагадаємо, нещодавно Буданов відвідав передові позиції українських військових у Бахмуті.

Окрім того, керівник ГУР пояснював, чому окупанти так прагнуть захопити Бахмут.

Тим часом у Генштабі повідомляли, що ЗСУ кожен день відбивають до 20 атак загарбників на Бахмутському напрямку.

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