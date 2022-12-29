Буданов пояснив, чому росіяни так прагнуть захопити Бахмут

З моменту деокупації Херсона українські сили ведуть запеклі бої з російськими військами навколо Бахмута. Ворог дуже хоче захопити це місто, оскільки це б відкрило б йому шляхи на інші опорні пункти на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданова в інтерв'ю BBC.

Як передає видання з розмови очільником ГУР МО, для Росії захоплення Бахмута порушило б лінії постачання України та відкрило б шлях для просування до інших українських опорних пунктів на сході, включаючи Краматорськ і Слов’янськ.

За словами Буданова наступ на це місто очолює ПВК "Вагнер".

Вважається, що її засновник Євген Пригожин хоче захопити місто як "політичний приз" на тлі суперництва між високопоставленими російськими чиновниками.

Нагадаємо, нещодавно Буданов розповідав, що російське командування та найманці об'єдналися проти Шойгу.

Так, командувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін приєднався до голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в суперництві з міністром оборони РФ.

Українські військові пояснюють, що Бахмут - це зараз здебільшого театр воєнних дій, де з боку ворога діє ПВК "Вагнера", але зовсім нещодавно Шойгу відправив на Донбас свою ПВК "Патріот", яка конкурує з "вагнерівцями" Пригожина.

Додамо, що російські окупанти кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, військової техніки та озброєння і вже кілька місяців марно намагаються "взяти місто".

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