Похоже на картину из кинофильма: Буданов рассказал о впечатлениях от Бахмута

Российские военные используют тела своих погибших в качестве живого щита при попытке атаковать Бахмут. Однако у них это не выходит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью ABC News.

Буданов рассказал, что во время его визита в Бахмут в Донецкой области украинские военные показали ему поля с сотнями мертвых россиян. По словам руководителя ГУР, это походило на картину из кинофильма.

"Местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены, когда российские войска атакуют через это поле, они используют эти тела для укрытия как щит. Но это не работает. Там настоящие поля мертвых тел", - сказал Буданов.

Он отметил, что российские оккупанты более полугода пытаются захватить город. Однако им все еще не удалось добиться успеха.