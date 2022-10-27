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Росіяни гатили з мінометів та артилерії по Сумській області: є руйнування

Фото: Росіяни гатили з мінометів та артилерії по Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 27 жовтня, росіяни обстріляли п'ять громад у Сумській області. Внаслідок ворожих атак постраждала лінія електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Зранку росіяни випустили 25 снарядів по одному з сіл Новослобідської громади. В результаті пошкоджено лінію електропередач та два цивільні будинки", - йдеться у повідомленні.

За словами Живицького, росіяни випустили 35 мін по одному із сіл Білопільської громади. Також били з артилерії по території Хотінської громади, а саме 15 прильотів з міномета. Живицький додав, що це додатково, після ранкового обстрілу громади, внаслідок чого постраждало одно із сіл.

"Увечері росіяни з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади усього 16 приходів та Великописарівської громади - 8 приходів з АГС. Також відкривали вогонь з кулеметів", - пояснив очільник ОВА.

Про жертв та постраждалих не повідомлялось.

Нагадаємо, що раніше окупанти обстріляли Сумську область з артилерії.

Також окупанти вдарили по Сумській області з використанням безпілотників.

Раніше, 18 жовтня окупанти обстріляли Сумську область 64 рази. Тоді загинуло двоє людей, а одна зазнала поранень.

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