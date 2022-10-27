Росіяни гатили з мінометів та артилерії по Сумській області: є руйнування

"Зранку росіяни випустили 25 снарядів по одному з сіл Новослобідської громади. В результаті пошкоджено лінію електропередач та два цивільні будинки", - йдеться у повідомленні.

За словами Живицького, росіяни випустили 35 мін по одному із сіл Білопільської громади. Також били з артилерії по території Хотінської громади, а саме 15 прильотів з міномета. Живицький додав, що це додатково, після ранкового обстрілу громади, внаслідок чого постраждало одно із сіл.

"Увечері росіяни з мінометів обстрілювали територію Зноб-Новгородської громади усього 16 приходів та Великописарівської громади - 8 приходів з АГС. Також відкривали вогонь з кулеметів", - пояснив очільник ОВА.

Про жертв та постраждалих не повідомлялось.