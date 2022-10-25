ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вдарили по Сумській області з використанням безпілотників

Новость на русском →
Суми, Вівторок 25 жовтня 2022 22:44
Окупанти вдарили по Сумській області з використанням безпілотників Фото: окупанти вдарили по Сумській області з використанням безпілотників (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові упродовж дня 12 разів обстріляли Сумську область. Загалом за день окупанти випустили 106 різних снарядів по семи громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

У Краснопільській громаді росіяни двічі атакували один і той самий населений пункт – з безпілотника скидали вибухові пристрої. Середино-Будська громада двічі була під ворожим обстрілом. Спочатку близько 10:00 росіяни випустили 9 хв, а близько 19:00 із САУ вдарили ще п'ять разів.

У Юнаківській громаді зафіксовано удари зі 120 мм мінометів. У Шалигінській громаді росіяни також використали міномети для обстрілу прикордонних сіл, сім прильотів. Миколаївська громада також двічі постраждала від артударів, зафіксовано 18 прильотів зі ствольної артилерії.

У Білопільській громаді ввечері було зафіксовано мінометний обстріл з території Росії. Загалом 27 прильотів. Один зі снарядів потрапив до будинку мирних мешканців та викликав пожежу.

Нагадаємо, що вчора російські військові сім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Внаслідок артударів ніхто не постраждав.

Раніше також повідомлялося, що 23 жовтня росіяни обстріляли шість громад Сумської області з мінометів, реактивної та ствольної артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Вторгнення Росії до України Війська РФ
NEWS
Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало
Зеленський - Штайнмаєру: IRIS-T демонструє потужні результати, але однієї системи замало
DAILY
Атака на енергосистему. Як енергетики рятують країну від темряви
Надія Скляренкожурналіст, спеціально для РБК-Україна Атака на енергосистему. Як енергетики рятують країну від темряви