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Окупанти за день 64 рази вдарили по Сумській області: є загиблі та поранений

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Суми, Вівторок 18 жовтня 2022 22:02
Окупанти за день 64 рази вдарили по Сумській області: є загиблі та поранений Фото: окупанти за день 64 рази вдарили по Сумській області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За день росіяни вчетверо обстріляли населені пункти Сумської області. Били з мінометів та артилерії, загалом зафіксовано 64 влучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

У Юнаківській громаді двоє людей загинуло і одна поранена внаслідок удару по центру села. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено амбулаторію, котельню, лінію електропередач.

Окупанти за день 64 рази вдарили по Сумській області: є загиблі та поранений У Хотинській громаді також зафіксовано артилерійський обстріл. Пошкоджено дитячий спортзал, цивільний автомобіль та не менше п'яти приватних будинків.

По Новослобідській громаді окупанти били з мінометів. Внаслідок цього пошкоджено будинок культури, школа, дитячий майданчик, лінія електропередач.

Окупанти за день 64 рази вдарили по Сумській області: є загиблі та поранений

Раніше ми писали, що сьогодні російські війська завдали удару по одному із сіл Сумської області. Ворог направив снаряди в людне місце, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще один отримав поранення.

Також ми писали, що 17 жовтня росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Сумській області, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

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