Окупанти за день 64 рази вдарили по Сумській області: є загиблі та поранений

За день росіяни вчетверо обстріляли населені пункти Сумської області. Били з мінометів та артилерії, загалом зафіксовано 64 влучення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

По Новослобідській громаді окупанти били з мінометів. Внаслідок цього пошкоджено будинок культури, школа, дитячий майданчик, лінія електропередач.

У Хотинській громаді також зафіксовано артилерійський обстріл. Пошкоджено дитячий спортзал, цивільний автомобіль та не менше п'яти приватних будинків.

У Юнаківській громаді двоє людей загинуло і одна поранена внаслідок удару по центру села. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено амбулаторію, котельню, лінію електропередач.

Раніше ми писали, що сьогодні російські війська завдали удару по одному із сіл Сумської області. Ворог направив снаряди в людне місце, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще один отримав поранення.

Також ми писали, що 17 жовтня росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Сумській області, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

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