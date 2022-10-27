Россияне били из минометов и артиллерии по Сумской области: есть разрушение

В четверг, 27 октября, россияне обстреляли пять общин в Сумской области. В результате вражеских атак пострадала линия электропередач.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"Утром россияне выпустили 25 снарядов по одному из сел Новослободской общины. В результате повреждена линия электропередач и два гражданских дома", - говорится в сообщении.
По словам Живицкого, россияне выпустили 35 мин по одному из сел Белопольского общества. Также избивали из артиллерии по территории Хотинской общины, а именно 15 прилетов из миномета. Живицкий добавил, что это дополнительно после утреннего обстрела общины, в результате чего пострадало одно из сел.
"Вечером россияне из минометов обстреливали территорию Зноб-Новгородской общины всего 16 приходов и Великописаревской общины – 8 приходов из АГС. Также открывали огонь из пулеметов", - пояснил глава ОВА.
О жертвах и пострадавших не сообщалось.
Напомним, что ранее оккупанты обстреляли Сумскую область из артиллерии.
Также оккупанты ударили по Сумской области с использованием беспилотников.
Ранее, 18 октября оккупанты обстреляли Сумскую область 64 раза. Тогда погибли два человека, а один получил ранения.
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