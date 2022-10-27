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Окупанти обстріляли Сумську область з артилерії: фото руйнувань

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Сумська область, Четвер 27 жовтня 2022 16:35
Окупанти обстріляли Сумську область з артилерії: фото руйнувань Фото: окупанти обстріляли Сумську область (Дмитро Живицький, Telegram)
Автор: Антон Малиновський

Вранці, 27 жовтня, окупанти обстріляли з "Градів" та ствольної артилерії Хотінську громаду Сумської області. Пошкоджені приватні будинки та інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Під удар росіян потрапило одне із сел громади - окупанти випустили декілька залпів із "Градів" та 33 снаряди зі ствольної артилерії 152 калібру. В результаті було пошкоджено 5 приватних будинків.

"В одну з осель залетів снаряд і не розірвався. Там жила бабуся, на щастя - її напередодні забрала до себе донька в сусіднє село", - написав Живицький.

Крім цього, осколок пробив дві стіни в бібліотеці та амбулаторії, а також руйнувань зазнало місцеве агропідприємство. Жертв серед населення немає, але осколком зачепило собаку - той зараз знаходиться в шоковому стані.

"Пошкоджені лінії електропередач, інтернет. На місці працюють енергетики, газовики, комунальні служби громади, правоохоронці та сапери. Одразу домогосподарства забезпечили необхідними будматеріалами, триває робота з відновлення людських домівок", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, що Сумщина потерпає від обстрілів регулярно. Так, днем раніше, 26 жовтня, окупанти випустили по регіону більше 20 мін, а 18 жовтня окупанти обстріляли Сумщину 64 рази. Тоді загинуло двоє людей, а одна зазнала поранень.

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