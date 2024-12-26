Росіяни FPV-дроном атакували багатоповерхівку у Часовому Ярі: є поранені та жертви

Російська армія вдарила по багатоповерховому будинку у Часовому Яру FPV-дроном. Попередньо, загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

За даними прокуратури, війська РФ атакували багатоповерховий будинок.

Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, двоє чоловіків 60 і 64 років. Також травмовано двох 27 й 55-річних містян. У них діагностовано поранення кінцівок. Одного з постраждалих ушпиталено.

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ситуація у Часовому Яру

Нагадаємо, російським окупантам вже вдалося прорватися до Часового Яру, але українські воїни утримують місто під своїм контролем.

Також речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова розповіла, що росіяни намагаються закріпитися та перейти за канал у Часовому Яру.