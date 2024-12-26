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Россияне FPV-дроном атаковали многоэтажку в Часовом Яру: есть раненые и жертвы

Четверг 26 декабря 2024 22:33
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Россияне FPV-дроном атаковали многоэтажку в Часовом Яру: есть раненые и жертвы Иллюстративное фото: россияне FPV-дроном атаковали многоэтажку в Часовом Яру (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия ударила по многоэтажному дому в Часовом Яру FPV-дроном. Предварительно, погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

По данным прокуратуры, войска РФ атаковали многоэтажный дом.

В результате атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, двое мужчин 60 и 64 лет. Также травмированы двое 27 и 55-летних горожан. У них диагностированы ранения конечностей. Один из пострадавших госпитализирован.

Под процессуальным руководством Бахмутской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Часовом Яру

Напомним, российским оккупантам уже удалось прорваться в Часовой Яр, но украинские воины удерживают город под своим контролем.

Также пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, что россияне пытаются закрепиться и перейти за канал в Часовом Яру.

По ее совам, оккупанты накапливают ресурсы в районе Часового Яра. Там они готовятся к активным боевым действиям.

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