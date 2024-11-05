Окупанти готуються до активних бойових дій під Часовим Яром, - ОТУ "Луганськ"

Російські окупанти накопичують ресурси у районі Часового Яру. Там вони готуються до активних бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ОТУ "Луганськ" Анастасії Бобовнікової в ефірі телемарафону.

"Поки що ми бачимо деяке зниження кількості штурмів порівняно з іншими напрямками. Там ворог накопичує свої ресурси. Зараз вони готуються до активних бойових дій", - розповіла Бобовнікова, коментуючи ситуацію в районі Часового Яру.

Вона уточнила, що там ворог щоночі завозить особовий склад в антитепловізійних плащах. Також росіяни перекидають боєкомплект та озброєння якомога ближче до лінії бойового зіткнення.

Схожа ситуація спостерігається й у районі Торецька. Бобовнікова зазначила, що там ворог накопичує техніку та ресурси. Сьогодні було зафіксовано збільшення кількості ворожих штурмів.